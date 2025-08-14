Bitcoin: un nouveau record au-dessus de 124.000 dollars

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bitcoin a franchi pour la première fois le seuil des 124.000 dollars jeudi matin lors des premiers échanges en Asie, porté par la hausse de Wall Street, l’intérêt accru des investisseurs institutionnels et un environnement législatif favorable aux États-Unis.

La cryptomonnaie vedette a battu son précédent record du 14 juillet (123.205 dollars), grimpant brièvement au-delà de 124.500 dollars avant de refluer. Vers 02h08 GMT, elle évoluait autour de 123.600 dollars.

La veille, les actions américaines ont clôturé en forte hausse, l’indice S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux sommets, contribuant à soutenir le bitcoin, qui progresse nettement depuis plusieurs mois, stimulé notamment par la politique favorable du président Donald Trump.

Depuis le début de 2025, la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière a gagné près de 32%.