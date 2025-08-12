Un mort dans les incendies en Espagne, le Portugal toujours en alerte

Par LeSiteinfo avec MAP

La péninsule ibérique lutte en pleine canicule mardi contre plusieurs incendies qui ont fait un mort près de Madrid et ravagé une partie du site touristique espagnol de Las Médulas, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

« Je déplore profondément le décès de l’homme qui avait été grièvement blessé lors de l’incendie de forêt de Tres Cantos », a écrit la présidente de la communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sur le réseau social X.

L’homme décédé avait subi de graves brûlures sur presque tout le corps, ont indiqué les autorités locales, notant que des centaines d’habitants ont été évacués et l’un d’entre eux souffre de « douleurs thoraciques ».

La vague de chaleur qui traverse la péninsule a conduit l’institut météorologique à déclencher des alertes rouge canicule.

De son côté, le ministère de l’Intérieur a déclaré mardi « la phase de pré-urgence » face aux nombreux incendies dans plusieurs communautés, alors que les températures devraient encore augmenter dans les prochains jours, selon l’agence météorologique locale, et engendrent de multiples incendies.

La région de Castille-et-León, où se trouve Las Médulas, d’anciennes mines d’or romaines classées par l’Unesco en 1997, a enregistré plusieurs incendies. « Nous intervenons aujourd’hui sur 32 feux de forêt en Castille-et-León, dont beaucoup sont simultanés », ont indiqué sur X les autorités de la plus grande région d’Espagne.

Les vents rendent « très difficile » la lutte contre le feu qui transforme en cendres les arbres centenaires qui recouvrent le site de Las Médulas, et qui a fait quatre blessés légers, selon cette même source.

« Il faudra des années pour que (le paysage) se rétablisse », a déploré Alfonso Fernández, maire de Carucedo, une localité proche, interrogé par la radio Cadena Ser.

Les plages de Tarifa, en Andalousie, ont de nouveau été menacées par les flammes venant des forêts des montagnes voisines, obligeant à évacuer rapidement des milliers de touristes.

Ces deux nouveaux incendies s’ajoutent aux dizaines d’autres qui touchent l’Espagne mardi et qui ont contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Le Portugal voisin lutte mardi contre trois grands incendies. Le plus préoccupant est situé à Trancoso, dans le centre, et mobilise encore plus de 650 pompiers. Il a causé six blessés légers, dont trois pompiers, selon un bilan de la Protection civile cité par l’agence Lusa, qui précise toutefois que la situation évolue favorablement.