Abdellatif Hammouchi décoré à Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a présidé, mardi à Madrid, la cérémonie officielle de remise de la Grand-Croix de l’Ordre du Mérite de la Garde civile au Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

Cette décoration est la plus haute distinction décernée par cette institution sécuritaire à des personnalités étrangères, indique un communiqué du pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST).

Cette cérémonie a été marquée par la présence de la Directrice générale de la Garde civile espagnole, Mercedes González Fernández, du Général de brigade Luis Peláez Piñeiro, du service de renseignements de la Garde civile, ainsi que de plusieurs hauts responsables sécuritaires marocains et espagnols.

S’exprimant à cette occasion, le ministre espagnol de l’Intérieur a indiqué que l’attribution à Hammouchi de la plus haute distinction accordée par la Garde civile espagnole est une reconnaissance par les autorités espagnoles du rôle distingué assumé par le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire dans le renforcement et le développement du partenariat sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne, ainsi que de ses efforts soutenus en vue de consolider la coopération opérationnelle et l’assistance mutuelle visant à neutraliser les dangers et les menaces qui guettent la sécurité des deux pays.

Grande-Marlaska a salué, en outre, les « efforts exceptionnels » déployés par Hammouchi pour le développement et la modernisation des services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire du Royaume du Maroc, leur permettant ainsi d’occuper une place de choix et de devenir un modèle à suivre sur le plan international en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Il a affirmé, dans le même sens, l’engagement de son pays à raffermir la coopération avec le Royaume du Maroc sur la base de la confiance mutuelle, afin d’assurer la réussite de la Coupe du monde de football 2030, un événement qui offre l’occasion, selon lui, de renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne.

Dans le même sillage, les responsables de la Garde civile espagnole ont souligné que la décoration de Hammouchi de la plus haute Médaille de la Garde civile est une reconnaissance sincère de la grande estime dont jouit la coopération privilégiée entre la Garde civile espagnole et le pôle DGSN-DGST dans les différents domaines sécuritaires et questions d’intérêt commun.

L’organisation de cette cérémonie officielle intervient suite à l’approbation par le gouvernement espagnol, sur proposition du ministre de l’Intérieur, de l’attribution de la Grand-Croix de l’Ordre du Mérite de la Garde civile au Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, en reconnaissance de ses efforts remarquables pour la promotion de l’action sécuritaire entre les deux pays.

En marge de cette cérémonie, des entretiens ont eu lieu entre le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et des responsables sécuritaires espagnols.

Les discussions ont porté sur les moyens et mécanismes de renforcer les opérations conjointes visant à faire face aux menaces du terrorisme et de l’extrémisme violent, ainsi qu’aux ramifications transnationales de la criminalité organisée, dont la lutte contre le trafic de drogues et de substances psychotropes, la traite des êtres humains, l’immigration illégale et la cybercriminalité.

A noter que les autorités espagnoles avaient décoré également le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, en 2014, de la Croix honorifique de mérite policier avec distinction rouge, considérée aussi comme l’une des plus hautes distinctions espagnoles, en reconnaissance de sa contribution remarquable à la mise en place d’un partenariat sécuritaire exemplaire entre le Maroc et l’Espagne.

De même, les autorités françaises avaient décerné trois hautes distinctions au Directeur général de la DGSN et de la DGST, qui avait été décoré de l’insigne de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur française par le Président de la République, en 2011, de la Médaille d’Honneur d’or de la Police nationale française, le 5 août 2024, et de l’insigne d’Officier de la Légion d’Honneur, en juin 2025.

Au niveau arabe, le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur avait décoré, lors de sa réunion tenue en 2025, le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire de la Médaille du Prince Nayef pour la sécurité arabe de première classe, en reconnaissance de ses efforts pour le renforcement de l’action arabe en matière de sécurité et son renforcement sur le plan international.

Hammouchi avait été décoré, en 2011, par le Roi Mohammed VI, du Wissam Al Arch de l’ordre d’Officier, en considération de ses efforts dans le cadre des enquêtes sur l’attentat terroriste d’Argana. Cette décoration a constitué à l’époque une première dans l’histoire de l’institution sécuritaire au Maroc, Hammouchi ayant été le premier responsable sécuritaire de haut rang à être décoré de ce Wissam Royal.