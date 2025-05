Paris : la Seine s’ouvre à la baignade dès le 5 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Très attendue comme héritage majeur des Jeux olympiques et paralympiques 2024, la baignade dans la Seine, le fleuve historique de la capitale française, sera ouverte au public dès le 5 juillet, a annoncé la Ville de Paris.

La Ville Lumière, qui avait fait de la baignade dans la Seine un enjeu majeur des JO, déclarant à maintes reprises que cet héritage olympique perdurera bien au-delà de l’événement, vient de dévoiler trois sites de baignade naturelle qui ouvriront dès le 5 juillet et jusqu’au 31 août à Paris.

A ces sites, situées respectivement au bras Marie (Paris Centre), au port de Grenelle (XVe arrondissement) et à Bercy (XIIe), s’ajouteront deux autres dans le Val-de-Marne, en région parisienne, qui devraient accueillir les nageurs à partir du 28 juin.

« Cet été, les Parisiennes, les Parisiens et les touristes renoueront avec les joies de la baignade dans la Seine, cent ans après son interdiction. Cette reconquête du fleuve et de la qualité de son eau, au service de la population et de la biodiversité, est historique », souligne un communiqué de la ville.

Et d’ajouter que ces baignades, « héritage majeur des Jeux de Paris 2024 » et fruit d’une collaboration avec la préfecture de la région Île-de-France, « offriront des lieux de détente, de rafraîchissement ainsi qu’un accès au sport et aux loisirs ».

La baignade dans la Seine avait été interdite en 1923 par un arrêté préfectoral pour cause de « circulation fluviale » et de « pollution ». Ce qui n’a pas empêché, avant cette date, et un peu après, les trempettes sauvages, notamment au moment des vagues de chaleur.

Selon un protocole déterminé avec les services de l’État et de l’Agence régionale de santé, les sites de baignade seront « contrôlés quotidiennement, assure-t-on auprès de la ville de Paris.

« L’eau et les conditions météorologiques seront analysées et les infrastructures fluviales inspectées. Ces données seront ensuite interprétées par des experts de la Ville de Paris, qui décideront d’ouvrir ou non les lieux selon la conformité des résultats », conclut le communiqué.