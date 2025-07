Paris: la Seine accueille ses premiers baigneurs depuis un siècle

Par LeSiteinfo avec MAP

Les premiers baigneurs ont fait leur entrée dans l’eau de la Seine, samedi, pour une première baignade publique autorisée dans le fleuve parisien depuis 1923.

Les nageurs parisiens, équipés de flotteurs jaunes obligatoires, se sont élancés dès 08H00 (heure locale) depuis des pontons aménagés, en face de l’île Saint-Louis, sous l’étroite surveillance de maîtres nageurs, dans un périmètre sécurisé.

Deux autres zones, près de la tour Eiffel et à Bercy, ont été aménagées pour accueillir les baigneurs du 5 juillet au 31 août, un an après les Jeux Olympiques où le fleuve avait accueilli les compétitions de triathlon et de natation marathon.

Cette ouverture de la Seine aux baigneurs, est « une façon d’adapter la ville aux évolutions de températures », a indiqué la maire de Paris, Anne Hidalgo, citée par la presse, qui vise l’ouverture d’une trentaine de sites.

En offrant des espaces de ce type « dans une ville très dense », ça permet aussi « de vivre de façon plus agréable, plus joyeuse, et sans doute aussi plus apaisée avec nos concitoyens », a souligné la maire.

« Paris a la chance d’être en avance sur son temps parce qu’avec les fortes chaleurs qui ne vont faire qu’augmenter dans nos villes, (…) investir les espaces naturels pour la baignade, c’est essentiel, ça évite aussi les noyades dans des endroits dangereux », a indiqué, de son côté, la ministre française des Sports Marie Barsacq.

S’agissant à la qualité de l’eau, elle est « exceptionnelle », a assuré le préfet de région Marc Guillaume. « On a deux bactéries que nous contrôlons, les E.coli et les entérocoques, pour les unes on est 10 fois sous les seuils et pour les autres plus de 25 fois sous les seuils », a-t-il précisé.

Plus de 1,4 milliard d’euros ont été investis pour améliorer la qualité de l’eau en amont de la Seine, avec des travaux de captation des eaux usées pour éviter qu’elles ne s’y déversent, rappelle-t-on.

