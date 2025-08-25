Espagne : 16 jours de chaleur extrême, un record depuis 1950

Par LeSiteinfo avec MAP

La vague de chaleur qui a touché l’Espagne durant 16 jours en ce mois d’août a été la plus intense jamais enregistrée dans le pays, a indiqué, dimanche, l’Agence météorologique nationale (Aemet).

Selon des données provisoires, cet épisode a dépassé celui de juillet 2022, avec des températures supérieures de 4,6°C à celles d’une vague de chaleur habituelle, contre un écart de 4,5°C lors du précédent record.

Depuis 1975, l’Espagne a connu 77 vagues de chaleur, dont six avec une anomalie de 4°C ou plus, cinq d’entre elles ayant été enregistrées depuis 2019, a précisé la même source.

La vague de ce mois qui a pris fin le 18 août marque la période « la plus chaude jamais enregistrée dans le pays depuis au moins 1950 », selon l’Aemet.

D’après l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), 1.149 décès pourraient être attribués à cet épisode caniculaire. En juillet, environ 1.060 décès avaient déjà été recensés, soit une hausse de plus de 50 % par rapport au même mois de 2024, ajoute la même source.

La vague de chaleur a également favorisé les violents incendies de forêt qui continuent de ravager l’Espagne et le Portugal, faisant huit morts, quatre dans chaque pays, et détruisant plus de 400.000 hectares, selon les autorités locales.