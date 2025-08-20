Espagne : plus de 1.100 morts attribués à la récente vague de chaleur

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 1.100 décès sont attribués à la vague de chaleur qui a frappé l’Espagne du 3 au 18 août, selon les estimations de l’Institut de recherche en santé publique Carlos III.

Le système MoMo (Monitoring de la Mortalité), qui enregistre quotidiennement le nombre de décès en Espagne et compare ces chiffres à la mortalité attendue sur la base des séries historiques, a recensé 1.149 morts supplémentaires.

Si ce dispositif ne permet pas d’établir un lien de causalité absolu entre chaque décès et la canicule, il fournit la meilleure estimation disponible du nombre de victimes pour lesquelles la chaleur a pu être un facteur déterminant.

En juillet déjà, environ 1.060 décès avaient été liés à une précédente vague de chaleur, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à juillet 2024.

L’épisode extrême qui vient de s’achever, avec des températures atteignant 45 °C dans le sud du pays, a par ailleurs considérablement compliqué la lutte contre les incendies dévastateurs qui touchent particulièrement l’ouest de l’Espagne.

La baisse attendue des températures ainsi que des pluies locales, devraient améliorer la situation, mais le chef du gouvernement Pedro Sánchez a averti mardi qu’il restait encore « des heures difficiles » à affronter.