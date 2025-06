Paris : cérémonie en hommage aux combattants marocains de la seconde Guerre mondiale (PHOTOS)

Par LeSiteinfo avec MAP

Une cérémonie en hommage aux combattants marocains ayant participé à la Seconde Guerre mondiale a été organisée mercredi dans la capitale française à l’initiative du consulat général du Royaume du Maroc à Paris en partenariat avec la Mairie du 15e arrondissement de la ville.

La cérémonie qui coïncide avec l’appel historique du général de Gaulle du 18 juin 1940 exhortant à faire briller « la flamme de la résistance française » parce que « la France n’est pas seule ! », a rassemblé famille de la résistance, élus, membres de la communauté marocaine ou encore amis du Maroc, en présence notamment de la consule générale du Royaume à Paris, Nada Bakkali Hassani, du maire du 15e arrondissement, Philippe Bougeon, et du président de l’amicale des tirailleurs marocains, Michel Scarbonchi, qui ont déposé des gerbes aux pieds du « Monument aux Morts », dans l’esplanade de la mairie, avant de saluer les hymnes nationaux des deux pays.

« Cet hommage en notre mairie a aujourd’hui une résonance particulière. Tout d’abord, en raison de notre attachement à l’importante communauté marocaine dans le 15e arrondissement, et le consulat général du Royaume du Maroc en est la représentation officielle, mais également en raison du haut lieu de mémoire, souvent tragique, que constitue notre arrondissement, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale », a souligné M. Bougeon dans une allocution de circonstance.

Pour le maire du 15e arrondissement, l’initiative de ce rassemblement dans ce lieu, 80 ans plus tard, vise à « consacrer un impérieux devoir de mémoire, tant vis-à-vis des victimes de la barbarie nazie, que de ceux qui, dans la terrible nuit de l’occupation, refusèrent d’abdiquer leur liberté et leur conscience et firent briller la lueur de l’espérance, ces hommes et ces femmes qui participèrent à la Libération de notre pays ».

Et d’ajouter « nous rendons hommage plus particulièrement aujourd’hui aux combattants marocains dont le rôle fut décisif dans la reconquête de notre Liberté. Car le peuple marocain s’est tenu aux côtés de la France dans les heures douloureuses de son histoire ».

De son côté, Mme Bakkali Hassani a souligné que cet hommage honore non seulement des hommes, mais aussi les valeurs universelles qu’ils ont défendues. « Nous sommes réunis ici pour nous souvenir de ces milliers de Marocains qui, sans hésiter, ont quitté leur foyer, leur terre natale, pour répondre à l’appel d’un combat qui n’est pas seulement d’une nation, mais celui de la liberté, de la justice et de la dignité humaine », a-t-elle dit.

La consule générale a tenu à saluer la bravoure des combattants marocains qui ont pu écrire, dans la discrétion et le sacrifice, une page essentielle de l’histoire partagée entre la France et le Maroc, soulignant que sur les champs de bataille ils ont fait preuve d’«un courage exemplaire » en portant « très haut les valeurs d’honneur, de loyauté et de fraternité, unissant leur sort à celui des soldats français dans une fraternité d’armes que le temps n’a jamais effacée ». « Il est de notre devoir de transmettre cette mémoire.

Elle n’est pas simplement une simple archive du passé, elle est une leçon, un héritage de vivant, un socle sur lequel reposent les valeurs communes de nos deux pays », a-t-elle insisté, ravie de voir de nombreux élèves, lycéens et étudiants parmi l’assistance. Elle s’est félicitée de voir ce lien historique profond, forgé dans les douleurs de la guerre, s’est prolongé et s’est renforcé dans la paix, pour prendre aujourd’hui, « une forme nouvelle, dans la coopération, le dialogue, l’amitié et la fraternité entre nos peuples ». Et de conclure « ce lien humain, nourri par des générations de Marocains vivant en France, et de Français ayant tissé des liens avec le Maroc est un trésor que nous devons continuer à cultiver ».

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’amicale des tirailleurs marocains, Michel Scarbonchi, a salué cette initiative qui pour la première fois conjugue la célébration de l’appel historique du général de Gaulle du 18 juin 1940 à un hommage aux tirailleurs marocains qui ont contribué à la libération de la France. Ce fils de tirailleur marocain, né au Maroc, regrette que ce rôle décisif reste peu connu auprès des Français.