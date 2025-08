France : un Marocain allume une cigarette sur la flamme du Soldat inconnu à Paris (VIDEO)

Un ressortissant marocain de 47 ans a déclenché une vive controverse après avoir utilisé la flamme du Soldat inconnu, située sous l’Arc de Triomphe à Paris, pour allumer une cigarette. Ce geste, filmé et relayé sur les réseaux sociaux, a immédiatement provoqué un tollé dans la classe politique française.

D’après les informations relayées par Europe 1, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a décidé de retirer le titre de séjour de l’individu, qui était valable jusqu’en octobre 2025. Déjà connu des services de police et de justice, l’homme en question aurait à son actif 21 faits répertoriés, notamment pour outrage, rébellion et propos racistes. Il a été interpellé dans l’après-midi de mardi, placé en garde à vue, et a fini par reconnaître les faits après les avoir niés dans un premier temps.

L’affaire a provoqué une onde d’indignation parmi plusieurs responsables politiques. Sur le réseau X (ex-Twitter), Bruno Retailleau a dénoncé un comportement « misérable » et « indigne », considéré comme une atteinte directe à la mémoire des soldats tombés pour la France. La ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, Patricia Miralles, a elle aussi condamné l’acte, le qualifiant d’« insulte à la Nation, à notre histoire et à nos morts ». Du côté du Rassemblement national, plusieurs élus ont exprimé leur colère, dont l’eurodéputé Matthieu Valet, qui a déclaré que ce geste « souille la mémoire de ceux qui ont versé leur sang pour notre liberté ».