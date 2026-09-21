OCP lève avec succès 149,9 M$ via un « Tap Issue » sur son émission obligataire hybride

Par LeSiteinfo avec MAP

OCP S.A. a annoncé, lundi, avoir réalisé avec succès une opération de « Tap Issue » portant sur une émission additionnelle de 149,9 millions de dollars américains (M$), liée à la tranche de 10,25 ans de son émission obligataire subordonnée perpétuelle (hybride) réalisée en avril 2026.

La tranche de 10,25 ans s’élevait initialement à 500 M$, sur une émission obligataire totale de 1,5 milliard de dollars répartie en deux tranches de 5,25 ans et 10,25 ans, indique l’OCP dans un communiqué.

Cette opération a été effectuée conformément à l’autorisation du Conseil d’administration d’OCP S.A. du 12 mars 2026, et dans le cadre de l’exemption de prospectus prévue par le paragraphe 2.12 du Global Exchange Market Listing and Admission to Trading Rules for Debt Securities d’Euronext Dublin, applicable dès lors que les nouvelles obligations sont fongibles avec des titres déjà admis à la négociation sur ce marché.

Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l’émission initiale et seront, à terme, assimilées aux titres émis en avril 2026 de la tranche 10,25 ans, avec option de remboursement anticipé et de différé optionnel de paiement des intérêts, fait savoir la même source, précisant que le taux fixe est de 7,3682% jusqu’à la première date de reset, fixée au 22 juillet 2036.

Le communiqué note également que l’OCP prévoit d’affecter les fonds levés au financement de ses besoins généraux.

Les obligations sont cotées sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin et bénéficient des notations suivantes : Baa3 (stable) par Moody’s, BBB- (stable) par Standard & Poor’s et BB+ (stable) par Fitch Ratings, pour la notation de l’émetteur, et Ba2 par Moody’s et BB par Standard & Poor’s, pour la notation de l’instrument.

La date de transaction de cette opération, pour laquelle J.P. Morgan Securities plc a agi en tant qu’acheteur initial, a été fixée au 14 septembre 2026 et la date de règlement/d’émission au 21 septembre 2026.

Les nouvelles obligations seront consolidées et formeront une seule et même série avec les obligations initiales émises en avril 2026 à partir du 02 novembre 2026.