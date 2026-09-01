Tanger : un policier ouvre le feu sur un pitbull après l’attaque d’une femme

Un policier relevant de la brigade de secours à vélo a été contraint, lundi soir, d’utiliser son arme de service et d’ouvrir le feu sur un chien de race pitbull, après que celui-ci a attaqué une femme sur la promenade maritime, au niveau de la plage municipale, faisant peser une menace réelle et immédiate sur sa vie.

Selon une source bien informée citée par le Site Info, l’intervention des forces de l’ordre est intervenue alors que la victime se trouvait dans une situation critique. Le chien représentait une menace directe pour sa sécurité, ce qui a contraint le policier à intervenir en urgence afin de neutraliser le danger.

La même source a précisé que les tirs ont permis de mettre fin à la menace, entraînant la mort immédiate du chien. Son propriétaire a, quant à lui, été interpellé puis conduit devant le service de police compétent.

Les services de sécurité ont également recueilli le témoignage de la victime afin d’établir les circonstances et les détails de cet incident, dans l’attente de l’achèvement des procédures légales nécessaires à l’encontre du propriétaire du chien.