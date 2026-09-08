Dacia accélère dans l’électrique avec la nouvelle Spring

Par LeSiteinfo avec MAP

Conformément à son plan stratégique à l’horizon 2030, dévoilé en mars dernier, Dacia confirme son engagement en faveur de la mobilité électrique. La marque prévoit le lancement de quatre véhicules 100 % électriques d’ici cette échéance et lève aujourd’hui le voile sur le premier d’entre eux : la nouvelle Dacia Spring.

Après le succès de la première génération, écoulée à plus de 210 000 exemplaires dans plus de 40 pays depuis 2021, Dacia entend poursuivre sur cette lancée avec une Spring entièrement repensée. Le modèle a notamment permis à de nombreux automobilistes d’accéder pour la première fois à la mobilité électrique. Fidèle à l’ADN de la marque, la nouvelle Spring se positionne comme une solution accessible et pragmatique sur le segment A électrique. Elle est désormais produite en Europe, dans l’usine de Novo Mesto, en Slovénie.

Une Spring entièrement renouvelée

Si elle conserve son nom, la nouvelle Spring change pratiquement tout le reste. Elle repose désormais sur la nouvelle plateforme RGEV small de Renault Group, qui lui confère des proportions sensiblement différentes. Avec une largeur augmentée de 18 cm, elle affiche une silhouette plus imposante et gagne en espace à bord.

Dacia explique également que la nouvelle Spring est le premier modèle de la marque à bénéficier des nouveaux programmes de développement de Renault Group, conçus pour accélérer le cycle de conception des véhicules et ramener leur temps de développement à moins de deux ans, tout en réduisant les coûts de conception.

Un design plus affirmé

La nouvelle Spring adopte un design géométrique et structuré, caractérisé par des lignes simples et fonctionnelles. Les bandeaux noirs reliant les projecteurs à l’avant et les feux à l’arrière renforcent visuellement la largeur du véhicule et mettent en valeur la signature lumineuse inspirée de l’emblème Dacia Link.

La palette extérieure se limite à quatre teintes : Agave, Gris Schiste, Noir Étoilé et Blanc Glacier. Une bande noire sépare visuellement le toit de la carrosserie et reprend une trame géométrique également présente dans l’habitacle.

À l’intérieur, la planche de bord privilégie les lignes horizontales afin de renforcer la sensation d’espace et de faciliter la lecture des informations. Le tableau de bord numérique de 7 pouces est complété par un écran multimédia tactile de 10,1 pouces. La nouvelle Spring dispose également de nombreux espaces de rangement et de différentes astuces pensées pour faciliter son utilisation au quotidien.

Jusqu’à 250 km d’autonomie

Sous le capot, la nouvelle Dacia Spring reçoit une motorisation électrique de 60 kW, soit 80 ch, développant un couple de 175 Nm. Elle passe de 0 à 100 km/h en 12,1 secondes et atteint une vitesse maximale de 130 km/h.

Sa batterie LFP de 27,5 kWh utiles lui permet d’afficher jusqu’à 250 km d’autonomie en cycle mixte WLTP. Selon Dacia, une seule recharge hebdomadaire devrait suffire à la plupart des utilisateurs.

Côté recharge, la Spring est équipée de série d’un chargeur embarqué AC de 6,6 kW. Il faut compter environ neuf heures pour passer de 15 à 80 % sur une prise domestique, 5 h 40 sur une prise renforcée et seulement 2 h 55 avec une wallbox de 7 kW.

Une offre de recharge rapide permet par ailleurs de porter la puissance AC à 11 kW et d’ajouter un chargeur DC de 50 kW. Dans cette configuration, la recharge de 15 à 80 % peut être réalisée en 1 h 55 sur une wallbox triphasée de 11 kW ou une borne de 22 kW, tandis que le chargeur rapide DC de 50 kW réduit ce temps à seulement 28 minutes.

Confort et technologies au quotidien

Dacia mise également sur la facilité d’utilisation et la sérénité au volant. La nouvelle Spring propose notamment une carte mains libres sur la finition Journey, un siège conducteur coulissant et réglable en hauteur, ainsi qu’un volant ajustable en hauteur et en profondeur. Le tableau de bord numérique de 7 pouces est proposé de série sur toutes les finitions.

Avec un rayon de braquage de seulement 4,95 mètres, le modèle se veut particulièrement adapté aux déplacements urbains. Le frein de parking électrique et le radar de recul sont également proposés de série, tandis que la caméra de recul équipe la finition Journey.

Sur le volet technologique, la finition Expression bénéficie du système Media Control, tandis que la finition Journey reçoit Media Nav Live avec écran tactile de 10,1 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le système intègre également une navigation connectée pendant huit ans, avec prise en compte du trafic en temps réel et cartographie européenne mise à jour.

Plus grande et plus polyvalente

La nouvelle Spring gagne également en dimensions. Elle mesure désormais 3,85 mètres de long et 1,74 mètre de large, hors rétroviseurs. Dacia revendique l’un des habitacles les plus spacieux du segment A électrique ainsi que le meilleur volume de coffre de sa catégorie.

Le coffre offre jusqu’à 337 litres de capacité, avec un plancher amovible en deux parties permettant de mieux organiser l’espace. Une fois la banquette arrière rabattue, selon une configuration 50/50, la capacité de chargement atteint 1 283 litres.

Enfin, la nouvelle Spring reste la seule voiture de son segment à proposer un « frunk », un espace de rangement situé sous le capot avant. Disponible en option, celui-ci offre 18 litres supplémentaires, notamment pour ranger le câble de recharge et différents accessoires.