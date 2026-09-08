Chaouki : «le gouvernement a mobilisé plus de 45 milliards de dirhams pour les engagements du dialogue social» (VIDEO)

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a souligné, lors d’une rencontre de communication tenue lundi à la commune d’Imi N’Tlit, dans la région de Haha, province d’Essaouira, que le gouvernement s’est attaché à instaurer une nouvelle dynamique à travers la tenue régulière et périodique des rounds de dialogue social, en étroite concertation avec les centrales syndicales, les partenaires sociaux et les employeurs.

Mohamed Chaouki a précisé que cette démarche s’est traduite par la mobilisation d’une enveloppe financière de plus de 45 milliards de dirhams pour la mise en œuvre des engagements et des résultats du dialogue social tout au long du mandat gouvernemental actuel.

Le dirigeant politique a indiqué que ces crédits ont notamment permis d’accorder des augmentations générales ainsi que des revalorisations dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment au profit des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur, des cadres et personnels de l’enseignement scolaire, ainsi que des médecins et des infirmiers.

La rencontre a également été l’occasion d’aborder les efforts déployés pour favoriser l’emploi des jeunes, à travers le lancement de programmes gouvernementaux ambitieux destinés à soutenir l’entrepreneuriat. Parmi ces dispositifs figure notamment le programme «Forsa», dédié à l’accompagnement et au financement des porteurs de projet.