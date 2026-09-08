Jeep Maroc renoue avec l’univers du surf aux côtés de Teva Bouchgua

Jeep Maroc annonce la signature d’un partenariat avec Teva Bouchgua, jeune surfeur franco-marocain de 24 ans qui a choisi de représenter le Maroc sur la scène internationale.

À travers cette collaboration, la marque renoue avec l’univers du surf, un territoire d’expression naturel de son esprit pionnier et de sa vocation à accompagner celles et ceux qui choisissent d’explorer de nouveaux horizons.

Plus qu’un partenariat sportif, cette association repose sur une vision commune de l’aventure et du dépassement de soi. Sur l’océan comme sur les chemins les plus inattendus, le surf et Jeep invitent à sortir des sentiers battus, à repousser ses limites et à vivre chaque expérience avec intensité. Deux univers réunis par une même quête de liberté, de découverte, de passion et d’authenticité.

Un partenariat naturellement ancré au Maroc

Doté d’un littoral exceptionnel et de conditions particulièrement propices aux sports de glisse, le Maroc s’affirme comme une destination privilégiée pour les passionnés de surf. Le développement de la discipline, l’élargissement de sa communauté et l’organisation de compétitions nationales et internationales témoignent d’une dynamique croissante à laquelle Jeep Maroc contribue.

À travers son partenariat avec Teva Bouchgua, Jeep Maroc affirme sa volonté d’accompagner l’émergence de talents marocains capables de porter haut les couleurs du Royaume. La marque renforce également sa proximité avec les communautés passionnées d’outdoor, de sports de nature, d’évasion et d’expériences authentiques.

« Le surf constitue un territoire d’expression naturel pour Jeep®. Il partage avec notre marque une même philosophie de la liberté, de l’exploration et du dépassement de soi. À travers notre partenariat avec Teva Bouchgua, nous souhaitons accompagner un talent marocain prometteur et célébrer une génération qui avance avec passion, ambition et détermination. » Mehdi Laghzaoui, Directeur de la marque Jeep au Maroc

Teva Bouchgua, le visage d’une génération ambitieuse

Franco-marocain âgé de 24 ans, Teva Bouchgua a fait le choix de représenter le Maroc sur la scène internationale. Plusieurs fois titré au niveau national et sacré Champion d’Afrique, il s’est également distingué par ses participations aux championnats du monde.

Son parcours sportif est le fruit d’un engagement constant, fondé sur la discipline, la persévérance, la résilience et la capacité à se dépasser. Des qualités qui font directement écho aux valeurs portées par Jeep.

Au-delà de ses résultats, Teva Bouchgua incarne une nouvelle génération d’athlètes marocains engagés, ambitieux et inspirants. Sa détermination à progresser au plus haut niveau, tout en représentant le Royaume, illustre une philosophie partagée avec Jeep : relever de nouveaux défis, repousser les frontières et avancer avec confiance vers l’inconnu.

« Représenter le Maroc sur la scène internationale est une grande fierté et une responsabilité qui me pousse à aller toujours plus loin. Je suis heureux de m’associer à Jeep, une marque dont l’esprit de liberté, d’aventure et de dépassement de soi correspond profondément à ma manière de vivre le surf. Ensemble, nous souhaitons donner envie aux jeunes de croire en leur potentiel et de poursuivre leurs rêves. » Teva Bouchgua, surfeur professionnel.

Cette collaboration permet à Jeep Maroc de se rapprocher davantage des communautés qui partagent son amour de l’évasion, de la découverte et des expériences vécues en pleine nature. Elle s’exprimera notamment à travers des contenus mettant en lumière le quotidien de l’athlète, sa préparation, ses compétitions et les exigences de son parcours sportif.

Inspirer les nouvelles générations

Au-delà de sa dimension sportive, cette collaboration poursuit une ambition plus large : inspirer les jeunes générations à croire en leur potentiel, à poursuivre leurs rêves et à repousser leurs propres frontières.

En mettant en lumière le parcours de Teva Bouchgua, Jeep Maroc souhaite valoriser un ambassadeur marocain dont la trajectoire est portée par l’excellence, la passion et l’audace. La marque entend ainsi contribuer à faire émerger des modèles positifs et inspirants, capables d’encourager les jeunes à avancer avec confiance et détermination.

À travers ce partenariat, Jeep Maroc renforce son ancrage local et affirme son engagement auprès des passionnés de sports de nature et d’aventure. De l’océan aux pistes les plus inattendues, Jeep et Teva Bouchgua partagent désormais une même ambition : repousser les limites, explorer de nouveaux horizons et tracer leur propre voie.