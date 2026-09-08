Abdellatif Jouahri dans le top 25 des meilleurs gouverneurs de banques centrales au monde

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a été classé parmi les 25 meilleurs gouverneurs de banques centrales au monde dans le rapport « Central Banker Report Cards 2026 » du magazine américain Global Finance.

Jouahri a ainsi obtenu la note « A- » attribuée par le magazine new-yorkais dans ce rapport publié annuellement par Global Finance depuis 1994, selon un communiqué de la publication, rendu public mardi.

Le gouverneur de la banque centrale du Maroc est ainsi le seul dirigeant d’une banque centrale de l’Afrique du nord ayant obtenu la note « A-”.

Le « Central Banker Report Cards » évalue les gouverneurs des banques centrales de près de 100 pays, territoires et juridictions clés, ainsi que ceux de l’Union européenne, de la Banque centrale des Caraïbes orientales, de la Banque des États de l’Afrique centrale et de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.

“Les gouverneurs de banques centrales sont confrontés à un exercice d’équilibre complexe”, a déclaré Joseph Giarraputo, fondateur et directeur éditorial de Global Finance, cité dans le communiqué.

Ils doivent ainsi “composer avec des pressions inflationnistes persistantes, une croissance incertaine et des conditions économiques en évolution rapide, tout en préservant la confiance des marchés et du public”, a-t-il relevé.

Les notes sont attribuées sur une échelle allant de “A+” à “F”, en fonction des performances enregistrées dans des domaines tels que la maîtrise de l’inflation, la réalisation des objectifs de croissance économique, la stabilité de la monnaie, la gestion des taux d’intérêt et l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, explique Global Finance.

Les autres banquiers centraux qui ont obtenu la note « A-” sont Gent Sejko (Albanie), Santiago Bausili (Argentine), Chea Serey (Cambodge), Aleš Michl (République tchèque), Héctor Valdez Albizu (République dominicaine), Kamau Thugge (Kenya), Bâle Al-Haroon (Koweit), Eli Remolona (Philippines), Adam Glapinski (Pologne), Jorgovanka Tabaković (Serbie), Martin Schlegel (Suisse), Yang Chin-long (Taïwan), Emmanuel Tutuba (Tanzanie), Khaled Mohamed Balama Al Tameemi (Émirats arabes unis).

Fondé en 1987, Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière, avec une circulation de 50 000 exemplaires dans 185 pays, abordant des questions relatives au secteur de la finance à l’échelle mondiale notamment la finance d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, et le management du risque.