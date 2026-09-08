Carburants : les prix pourraient «s’envoler» au Maroc

Houcine Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz, a affirmé que les prix des carburants pourraient fortement augmenter.

Selon lui, les cours enregistrés sur le marché international lundi ont fait grimper le prix de la tonne de gasoil à plus de 1 450 dollars, un niveau jamais atteint dans l’histoire de ce marché, avec un écart de plus de 100 dollars par rapport au prix du baril de pétrole brut.

Cette flambée des prix s’explique notamment par la persistance des conflits armés dans plusieurs régions du monde, auxquels vient s’ajouter la confrontation au Yémen, dans le cadre d’une tentative d’anticiper la prise de contrôle du détroit de Bab el-Mandeb. Cette situation intervient alors que les États-Unis peinent à rétablir et à sécuriser le passage des navires à travers le détroit d’Ormuz.

À cela s’ajoute l’intensification des frappes visant les raffineries de pétrole, qui a entraîné une forte baisse de l’offre de diesel raffiné.

Le responsable syndical estime qu’en se basant simplement sur le cours international et le taux de change du dollar, le litre de gasoil reviendrait à environ 11,5 dirhams sur le marché international. En y ajoutant au moins 4 dirhams de taxes, et sans même compter les marges des distributeurs, le prix du litre au Maroc pourrait ainsi dépasser les 15,5 dirhams.