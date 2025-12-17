Dépassements de lignes de crédit : Jouahri annonce une réunion avec le GPBM

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a annoncé, mardi à Rabat, la tenue d’une réunion avec le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) le 8 janvier prochain, consacrée notamment à l’examen de la question des dépassements de lignes de crédit et des taux qui leur sont appliqués par le système bancaire.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi du mécanisme de transmission de la politique monétaire et vise à analyser les conditions de crédit pratiquées par les établissements bancaires, a précisé Jouahri lors d’un point de presse tenu à l’issue de la quatrième et dernière réunion trimestrielle de 2025 du Conseil de BAM.

À cette occasion, il a rappelé que la transmission de la politique monétaire n’est pas toujours intégrale, aussi bien en période de relèvement que de baisse des taux d’intérêt.

Jouahri a ainsi souligné que, lors des phases de hausse des taux, la Banque centrale avait appelé les banques à adopter une approche fondée sur l’évaluation du risque et à examiner les dossiers au cas par cas.

Concernant la baisse des taux débiteurs consécutive à celle du taux directeur, le Wali de BAM a relevé l’existence d’un certain décalage, observé également dans d’autres pays, qu’il a attribué notamment à la forte proportion des contrats à taux fixe au Maroc, lesquels représentent environ 85% des encours.