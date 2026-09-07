Le Maroc lance son premier salon international dédié à l’Éco système agro-industriel

Africa Sports Expo, plus grand salon du sport du continent, tiendra sa 5e édition du 8 au 11 octobre 2026 à la Foire Internationale de Casablanca (OFEC).

En connectant les acteurs publics et privés, ce rendez-vous favorise les partenariats et contribue au développement d’une économie du sport structurée et durable au Maroc et en Afrique. Il offre aux entreprises, institutions, fédérations, investisseurs et porteurs de projets une plateforme pour présenter leurs solutions, découvrir les innovations du secteur et développer de nouvelles opportunités d’affaires.

Il constitue également un espace privilégié de dialogue autour des transformations qui façonnent l’avenir du sport africain. Son ouverture au grand public le week-end porte une autre ambition : faire de l’événement un levier de promotion de la pratique sportive pour tous, en rapprochant les institutions sportives, les athlètes et les pratiquants.

Un secteur en pleine transformation

Cette édition intervient dans un contexte d’accélération sans précédent. Le Maroc poursuit la modernisation de ses infrastructures sportives et renforce son positionnement à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. À l’échelle continentale, de nouveaux projets et usages font émerger des besoins croissants en matière d’équipements, d’exploitation, de formation, de financement, de gouvernance et d’innovation.

Institutions, fédérations, collectivités territoriales, clubs, académies, investisseurs, exploitants, architectes, équipementiers, marques, distributeurs, opérateurs technologiques, prestataires de services et médias spécialisés disposeront ainsi d’une plateforme de rencontres, de réflexion et d’affaires.

Une Cité des Sports de 20 000 m²

Sur une superficie de 20 000 m², Africa Sports Expo prendra la forme d’une véritable Cité des Sports, organisée autour de plusieurs univers métiers. Cette configuration permettra aux visiteurs de découvrir plus facilement les offres et les innovations présentées, tout en favorisant les rencontres entre exposants, décideurs, investisseurs et porteurs de projets.

L’édition 2026 réunira 180 exposants nationaux et internationaux ainsi que des délégations représentant 20 pays. Au total, 35 000 visiteurs sont attendus, dont 20 000 professionnels et 15 000 visiteurs grand public. Exposition, rendez-vous B2B, conférences, démonstrations et compétitions viendront compléter cette expérience à la fois professionnelle, sportive et ouverte à tous.

Une programmation sportive et professionnelle d’envergure

Installée au cœur du dispositif, l’Arena donnera à l’ensemble une dimension vivante, spectaculaire et interactive. Elle concentrera de grandes compétitions, des forums de référence et des cérémonies valorisant les acteurs de l’écosystème sportif.

Quatre grandes compétitions au cœur du salon

La Morocco Fitness Cup, les Morocco Power Games, le Casablanca Padel Masters et l’E-Sport Corporate League réuniront athlètes, entreprises, communautés sportives et passionnés. Ces rendez-vous offriront au public des expériences fortes au plus près de l’action.

Deux forums pour penser l’avenir du sport africain

La 2e édition de l’Africa Stadiums & Arenas Forum sera consacrée à la conception, au financement, à la construction et à l’exploitation des infrastructures sportives en Afrique. Décideurs publics, investisseurs, architectes, opérateurs et experts y partageront leurs visions et leurs projets pour les stades et arenas de demain.

Organisée par Tibu Africa, la 4e édition du Forum National de l’Empowerment des Filles et des Femmes par le Sport mettra en lumière le sport comme levier d’égalité, d’inclusion, de leadership et d’autonomisation économique.

Célébrer l’excellence de l’écosystème sportif

La cérémonie des Morocco Sports Awards distinguera les initiatives et personnalités ayant contribué au développement du sport. La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) révélera par ailleurs les lauréats du label Équipementier Sportif.

À propos de l’organisateur

Africa Sports Expo est organisé par STADIA, agence leader au Maroc dans la conception et la production d’événements sportifs. Son portefeuille rassemble notamment Africa Sports Expo, les Foulées de Casa Anfa, les Jeux Marocains du Sport en Entreprise, les Morocco Sports Awards, le Casablanca Padel Masters et les Morocco Power Games.

STADIA accompagne également les institutions sportives, les marques et les champions dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets sportifs et événementiels. De la définition du concept à la production opérationnelle, en passant par la communication, la mobilisation des publics et la recherche de partenaires, l’agence développe des dispositifs sur mesure destinés à renforcer leur visibilité, créer de l’engagement et produire un impact durable.