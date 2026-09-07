La FENAGRI et Messe Düsseldorf s’allient pour lancer Morocco Food World en 2027

La FENAGRI et Messe Düsseldorf s’associent pour lancer Morocco Food World, le premier salon international au Maroc dédié à l’industrie agroalimentaire.

Le nouvel événement, prévu au second semestre 2027, connectera les industries agroalimentaire et de l’emballage du Maroc aux marchés internationaux et renforcera la position du pays en tant que hub stratégique entre l’Europe, l’Afrique et le reste du monde.

La Fédération Nationale Agroalimentaire du Maroc, FENAGRI, et Messe Düsseldorf ont conclu un partenariat stratégique pour développer et organiser Morocco Food World, le premier salon international au Maroc dédié à l’écosystème de l’industrie agroalimentaire.

Prévu au Maroc au second semestre 2027, l’événement réunira les principaux acteurs nationaux et internationaux de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie agroalimentaire. Il rassemblera notamment les industriels de l’agroalimentaire, les fournisseurs de technologies de transformation et d’emballage, les fournisseurs d’ingrédients, les entreprises de services, les investisseurs et les acheteurs internationaux.

Morocco Food World bénéficiera également de l’appui et de l’accompagnement des pouvoirs publics et des institutions nationales concernés, essentiels à son ancrage national et à son rayonnement international.

Le nouveau salon associera la connaissance approfondie de la FENAGRI de l’industrie agroalimentaire locale et de l’écosystème économique national à l’expertise internationalement reconnue de Messe Düsseldorf dans le développement et l’organisation de salons professionnels de premier plan. Ensemble, les deux partenaires ambitionnent de créer une plateforme internationale pérenne au service du développement des affaires, de l’investissement, de l’innovation et de la coopération.

Objectifs stratégiques : soutenir le développement de l’écosystème de l’industrie agroalimentaire marocaine

Le salon mettra en valeur les capacités industrielles du Maroc et son potentiel en tant que hub régional et continental pour la production, la transformation et le conditionnement des produits alimentaires.

Principales opportunités créées par l’événement :

Rencontres et échanges B2B ;

Partenariats industriels et commerciaux ;

Investissements nationaux et internationaux ;

Transfert de technologies et de savoir-faire ;

Développement des exportations ;

Promotion de l’expertise marocaine et du label « Made in Morocco ».

Principaux enjeux stratégiques :

L’événement offrira également une plateforme de dialogue autour des grands enjeux qui façonnent l’avenir du secteur, notamment la compétitivité industrielle, la durabilité, la souveraineté alimentaire, l’innovation technologique, la transformation digitale, la création de valeur locale et l’intégration des chaînes de valeur.

« Ce partenariat représente une étape importante dans l’engagement de la FENAGRI en faveur du développement et de l’internationalisation de l’industrie agroalimentaire marocaine. En travaillant avec Messe Düsseldorf, nous ambitionnons de créer une plateforme internationale de référence qui promeut les entreprises marocaines, attire les investissements et connecte notre écosystème national aux marchés mondiaux », déclare Abdelmounim EL EULJ, Président de la FENAGRI.

Contexte géopolitique : une plateforme stratégique reliant l’Europe, l’Afrique et le reste du monde

Le Maroc s’est imposé comme un important hub industriel tourné vers l’export, disposant de solides connexions économiques et commerciales avec l’Europe, l’Afrique et le reste du monde. Son développement industriel, ses investissements dans les infrastructures et son réseau d’accords commerciaux internationaux font du pays un marché attractif pour les entreprises opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la transformation et de l’emballage.

Le nouveau salon viendra compléter les activités existantes de Messe Düsseldorf dans la région et étendra son réseau international vers l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

« Le Maroc offre un potentiel important en tant que passerelle entre l’Europe, l’Afrique et le reste du monde. Notre partenariat avec la FENAGRI associe une solide expertise du marché national au savoir-faire international de Messe Düsseldorf en matière de salons professionnels. Cela constitue une excellente base pour construire une plateforme professionnelle créatrice de valeur à long terme pour les exposants, les acheteurs et l’ensemble de l’industrie », déclare Wolfram N. Diener, Président-directeur général de Messe Düsseldorf.

Vision pour l’avenir :

Au-delà d’un salon professionnel traditionnel, l’événement a vocation à devenir une plateforme internationale d’affaires, d’innovation et de coopération contribuant à la croissance durable des industries agroalimentaire et de l’emballage au Maroc.

De plus amples informations concernant le lieu, les dates et les modalités de participation seront annoncées conjointement par la FENAGRI et Messe Düsseldorf.

À propos de la FENAGRI

La Fédération Nationale Agroalimentaire, FENAGRI, représente l’industrie agroalimentaire marocaine et œuvre à soutenir son développement, sa compétitivité et son internationalisation. La Fédération regroupe une quinzaine d’associations sectorielles et plusieurs entreprises opérant sur l’ensemble de la chaîne de valeur nationale de l’industrie agroalimentaire. À travers son rôle institutionnel et son expertise du marché, la FENAGRI contribue au développement du secteur, à la promotion de l’investissement ainsi qu’au renforcement de la présence des entreprises marocaines sur les marchés nationaux et internationaux. Dans le cadre de son rôle de représentation du secteur, la FENAGRI entretient un dialogue étroit avec les pouvoirs publics et les institutions nationales concernés, dont l’appui est essentiel à la mobilisation de l’écosystème national.

À propos de Messe Düsseldorf

Messe Düsseldorf est l’un des principaux organisateurs de salons professionnels au monde. Son portefeuille comprend de grands événements internationaux dans les domaines de la transformation et de l’emballage, des machines et équipements, du commerce de détail, de la santé, du lifestyle et de la mobilité. Grâce à son réseau mondial de filiales et de représentants internationaux, Messe Düsseldorf organise des salons professionnels sur de nombreux marchés à travers le monde et met en relation les entreprises, les décideurs et les experts des différents secteurs au sein des chaînes de valeur internationales.