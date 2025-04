FENAGRI et Attijariwafa bank s’allient pour soutenir l’agroalimentaire

En marge du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), la FENAGRI et le groupe Attijariwafa bank ont signé une convention de partenariat stratégique visant à unir leurs efforts pour soutenir le développement des entreprises marocaines opérant dans le secteur agroalimentaire, afin de renforcer leur compétitivité tant au niveau national qu’international.

Cette convention, signée par Mme Hind Driouech, Directrice Exécutive en charge du Marché de l’Entreprise chez Attijariwafa bank, et M. Abdelmounim El Eulj, Président de la FENAGRI, traduit la volonté des deux parties de développer des synergies et de mutualiser leurs expertises pour accompagner les entreprises membres de la FENAGRI à travers des prestations bancaires et non bancaires adaptées à leurs besoins.

Le partenariat prévoit notamment la mise en place de dispositifs d’accompagnement spécifiques, la désignation d’interlocuteurs dédiés, ainsi que l’organisation conjointe d’événements, de formations et d’actions de promotion au bénéfice des entreprises agroalimentaires.

Dans ce cadre, la FENAGRI s’engage à faciliter la communication entre ses membres et Attijariwafa bank, à promouvoir les offres conjointes, et à associer le groupe bancaire à ses initiatives de développement des écosystèmes agroalimentaires.

De son côté, Attijariwafa bank mobilisera l’ensemble de ses réseaux, de ses filiales spécialisées et de ses expertises métiers pour accompagner les entreprises membres de la FENAGRI dans l’optimisation de la gestion de leurs opérations et le développement de leurs projets, aussi bien au Maroc qu’à l’international.

Cette convention s’inscrit dans un contexte marqué par les défis que connaît le secteur agroalimentaire et vient renforcer l’engagement des deux institutions en faveur d’un appui structuré, durable et coordonné à l’ensemble des acteurs de cette filière clé.