La FENAGRI annonce la tenue de la 1ère édition de l’Agro Export Day 2025

La Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) organise, le mercredi 19 novembre 2025 à l’hôtel Hyatt Regency Casablanca, la première édition de l’Agro Export Day, un rendez-vous international consacré à la promotion des exportations agroalimentaires marocaines. Placée sous le thème « Made in Morocco, Desired Worldwide : Exporter la qualité agroalimentaire marocaine », cette journée se veut une vitrine stratégique du potentiel, de l’expertise et des ambitions du secteur à l’échelle régionale et mondiale.

Dans un contexte marqué par l’urgence de bâtir une souveraineté alimentaire durable et compétitive, la FENAGRI mobilise à cette occasion les acteurs institutionnels, les professionnels du secteur, les acheteurs internationaux et les décideurs économiques pour penser ensemble l’avenir des exportations agroalimentaires marocaines. L’Agro Export Day 2025 vise ainsi à positionner le Maroc comme un hub agro-exportateur de référence notamment entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, et à promouvoir la qualité des produits du Royaume sous le label Made In Morocco.

Au programme de cette journée, des échanges de haut niveau, des panels thématiques inspirants, des rencontres B2B ciblées et une zone d’exposition dédiée à la mise en valeur des produits phares de l’industrie agroalimentaire locale. Deux grandes séquences rythmeront la matinée. La première s’intéressera aux tendances internationales de consommation et aux produits marocains les plus porteurs sur les marchés extérieurs. Distributeurs européens, acheteurs africains, exportateurs marocains à succès et experts en marketing agroalimentaire partageront leurs visions et leurs retours terrain pour mieux comprendre les attentes concrètes des clients internationaux.

La seconde séquence, quant à elle, mettra en lumière les enjeux de durabilité, de traçabilité, d’innovation et de certifications, désormais incontournables pour se différencier à l’international. Startups agro-tech, coopératives innovantes, organismes de labellisation et entreprises engagées présenteront leurs pratiques pour répondre aux nouvelles exigences des marchés tout en valorisant l’agilité du tissu agroalimentaire marocain.

L’après-midi sera consacré aux rendez-vous d’affaires entre producteurs marocains et acheteurs étrangers, dans une ambiance propice au dialogue, à la découverte et à la création d’opportunités commerciales concrètes.

L’inscription est gratuite et ouverte à tous les professionnels intéressés via le site officiel : www.agroexportday.com. La date limite pour s’inscrire est fixée au 15 novembre 2025.

À travers cette initiative ambitieuse, la FENAGRI affirme son rôle de chef de file dans la valorisation des filières agroindustrielles locales à l’export et dans l’accompagnement stratégique des entreprises vers des marchés potentiels plus exigeants et plus porteurs.