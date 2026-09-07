Akhannouch s’entretient à Paris avec le Secrétaire général de l’OCDE

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, lundi à Paris, avec le Secrétaire général de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), Mathias Cormann.

Lors de cette entrevue, M. Akhannouch s’est félicité de la qualité de la relation Maroc-OCDE, construite depuis 2005 et progressivement devenue l’un des partenariats les plus structurés du Royaume avec une organisation internationale.

Il a rappelé que le Maroc a été l’un des premiers pays non membres à bénéficier d’un Programme-Pays, renouvelé à deux reprises, et qu’il participe aujourd’hui à 13 instances de l’OCDE et à plus d’une trentaine de ses instruments.

Le chef du gouvernement a également souligné que cette coopération correspond pleinement à la méthode suivie par le Maroc : réformer, mesurer les résultats, se comparer aux meilleures pratiques internationales et généraliser ce qui fonctionne.

De son côté, M. Cormann a indiqué que le Maroc est le plus ancien partenaire de la région, saluant par la même occasion les réformes sociales engagées par le Royaume ainsi que les belles perspectives économiques du pays.

Les deux parties se sont par ailleurs, félicitées de l’ouverture d’une nouvelle phase de coopération, autour notamment du Bureau économique Maroc-OCDE et du projet Maroc–OCDE–Afrique de l’Ouest.

Elles ont aussi fait part de leur ambition de faire franchir une nouvelle étape à la relation Maroc–OCDE, en faisant du Royaume non seulement un partenaire des réformes de l’Organisation, mais aussi un point de jonction entre l’OCDE, les économies émergentes et l’Afrique.

En 2025, les échanges entre le Maroc et les pays de l’OCDE ont représenté 87,4 milliards de dollars et près de 68 % du commerce extérieur marocain, ce qui rend particulièrement stratégique le dialogue sur l’investissement, la compétitivité et les chaînes de valeur.