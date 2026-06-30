COSUMAR lauréat du Prix de la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Lors du Morocco Food Industry Decarbonation Forum, organisé par la FENAGRI sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce et du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, COSUMAR s’est vu décerner le Prix de la réduction des émissions de GES.

Cette reconnaissance salue l’engagement de COSUMAR dans la réduction de l’empreinte carbone de ses procédés industriels. Le Groupe a réduit ses émissions de CO₂ de 45,5 % depuis 2016. La décarbonation est inscrite au cœur de sa stratégie : maîtrise de sa consommation énergétique, intégration progressive de procédés bas carbone et valorisation de ses coproduits.

COSUMAR développe notamment un projet de récupération et de valorisation du CO₂ issu de ses procédés, représentant un investissement de plus de 500 millions de dirhams pour une capacité de 20 000 tonnes par an, dont la mise en service est prévue au premier trimestre 2027.

Le Forum a réuni acteurs publics, entreprises du secteur, institutions financières et partenaires techniques autour de la feuille de route nationale de décarbonation des industries alimentaires à l’horizon 2040.