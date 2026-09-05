Météo Maroc : la vague de chaleur se poursuit ce samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 05 septembre 2026.

– Temps assez chaud à chaud sur l’intérieur du Gharb et du Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Souss, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

– Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines.

– Ondées et orages sur le Sud-est, le Sud de l’Oriental, par endroits sur le Souss et le Nord des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur la rive méditerranéenne, et par endroits sur les côtes atlantiques centre, le Souss et le Nord-ouest des provinces sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/31°C sur le Gharb, Loukkos, le Saiss, Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, de 14/20°C sur l’Atlas, le Nord du Rif, le Nord-ouest des provinces sud et près des côtes atlantiques centre et sud, et de 20/25°C généralement ailleurs.

– Température diurne en hausse sur le Gharb, Loukkos et les provinces sahariennes, et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.