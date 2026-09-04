CNSS : hausse des salariés déclarés et des cotisations en 2025

Le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) s’est réuni, le jeudi 03 septembre 2026, dans le cadre de sa session ordinaire, sous la présidence de Madame Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances.

À cette occasion, les membres du Conseil ont examiné et approuvé l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour.

Le Conseil a notamment approuvé le rapport de gestion du Directeur Général, arrêté les comptes de la CNSS, validé le plan d’action et le budget relatif à l’exercice 2026. Il a par ailleurs approuvé le plafond des frais de gestion du régime de sécurité sociale et pris acte du rapport annuel du Contrôleur d’Etat.

Plusieurs décisions stratégiques ont par ailleurs été examinées et approuvées pour accompagner les nouvelles missions de la Caisse. Elles portent notamment sur le renforcement de la sécurité des systèmes d’information, la création d’une filiale dédiée à l’accélération de la transformation digitale ainsi que la mise en place d’une filiale chargée de la gestion des Polycliniques de la CNSS.

S’agissant de l’activité de la CNSS, le Régime Général illustre une dynamique positive. Le nombre de salariés déclarés à la CNSS a atteint 4,24 millions en 2025, soit une hausse de 4 % par rapport à 2024, tandis que la masse salariale déclarée est passée de 222,51 milliards de dirhams à 244,84 milliards de dirhams sur la même période, en progression de 10 %. Les cotisations dues se sont établies à 36,46 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 9 % par rapport à 2024, tandis que les prestations servies ont progressé de 29,7 milliards de dirhams en 2024 à 31,5 milliards de dirhams en 2025.

Les résultats enregistrés traduisent également les efforts menés en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude sociale.

Ainsi, la CNSS a réalisé 10 411 missions d’inspection et de contrôle en 2025, soit une hausse de 22 % par rapport à 2024, ayant permis la régularisation de la situation de 151 682 salariés en 2025, en hausse de 24 % par rapport à 2024, et d’une masse salariale de 6,6 milliards de dirhams en 2025, en hausse de 63 % par rapport à 2024.

Les montants recouvrés au titre des actions de recouvrement ont atteint 5,25 milliards de dirhams en 2025, contre 4,79 milliards de dirhams en 2024, soit une hausse de 10 %.

Concernant l’Assurance Maladie Obligatoire, la population éligible a atteint 25,08 millions de bénéficiaires en 2025, en hausse de 3 % par rapport à 2024. Les prestations servies au titre des différents régimes AMO ont atteint 22,65 milliards de dirhams en 2025, en progression de 17 % par rapport à 2024.

Le régime AMO des travailleurs salariés a enregistré plus de 4 millions d’assurés principaux en 2025, en hausse de 5 % par rapport à 2024, pour 9,22 milliards de dirhams de prestations servies, en progression de 12 %. Le régime des travailleurs non-salariés a compté 1,69 million d’assurés principaux, en hausse de 4 % par rapport à 2024, pour 2,28 milliards de dirhams de prestations servies, en progression de 24 %.

Ce régime affiche un déficit structurel, les prestations servies dépassant largement les cotisations encaissées, avec un ratio prestations/cotisations de 157 % en 2025, en hausse de 25 points par rapport à 2024. Pour y remédier, la CNSS et les départements concernés œuvrent au renforcement de l’adhésion à ce régime ainsi qu’à l’amélioration du recouvrement des cotisations.

Le régime « AMO TADAMON » a couvert 3,95 millions de personnes, pour 8,49 milliards de dirhams de prestations servies, en hausse de 13 % par rapport à 2024, tandis que le régime « AMO ACHAMIL » a couvert 265 551 assurés principaux, en hausse de 70 % par rapport à 2024, pour 1,36 milliard de dirhams de prestations servies.