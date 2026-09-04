Le vibrant hommage de Issam Erraki à feu «Lhajj Youari» (PHOTO)

Le décès de Mohamed Rahimi, plus connu dans le milieu du Raja sous le surnom de «Lhajj Youari», continue de susciter une vive émotion dans le monde du football marocain. Figure emblématique du club casablancais, le défunt était également le père des anciens joueurs du Raja Soufiane et Houcine Rahimi.

Parmi les nombreuses réactions à sa disparition, celle d’Issam Erraki a particulièrement retenu l’attention. L’ancien capitaine du Raja a tenu à rendre hommage à celui qui était bien plus qu’un simple membre du personnel du club, saluant la mémoire d’un homme profondément attaché au Raja et à ses joueurs. « Je t’ai toujours vu comme un second pére pour moi », souligne Issam Erraki sur son compte Instagram.

« Lhajj Youari » avait consacré plusieurs décennies au club vert. Après avoir débuté comme gardien de but dans les années 1960, un accident de la route avait mis fin prématurément à sa carrière de joueur. Il était toutefois resté au sein du Raja, où il avait ensuite occupé pendant de longues années la fonction de responsable des équipements.

Au fil des années, il était devenu un visage familier de la famille rajaouie, accompagnant plusieurs générations de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants. Sa proximité avec les joueurs et son attachement au club lui avaient valu une place particulière dans le cœur des supporters.

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