Vague de chaleur : comment expliquer cette hausse des températures au Maroc ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs villes marocaines ont connu, au cours des deux derniers jours, une forte hausse des températures, atteignant jusqu’à 46 °C dans certaines régions. Une situation qui a suscité de nombreuses interrogations quant aux causes de cette hausse.

À ce sujet, El Hussein Youabed, chef du service communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), a expliqué dans une déclaration à le Site Info que la vague de chaleur qui touche actuellement le Maroc est due à la persistance de l’influence de la dépression thermique saharienne, centrée au-dessus du Sahara et dont les effets s’étendent à l’Afrique du Nord.

Selon Youabed, cette dépression saharienne contribue à faire remonter des masses d’air chaud et sec vers plusieurs régions du Royaume, entraînant ainsi de fortes vagues de chaleur dans de nombreuses villes marocaines.

Le responsable a précisé que le déplacement de ces masses d’air du sud vers le nord provoque une hausse sensible des températures, notamment dans les zones intérieures, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

Les prévisions météorologiques indiquent que le temps restera chaud à relativement chaud aujourd’hui et demain, particulièrement dans les zones intérieures du Gharb, du Loukkos, du Saïss, d’Oulmès, des plateaux de Tadla et de la Rhamna, l’intérieur du Souss, la vallée de la Moulouya, le Sud-Est ainsi que l’est et le sud des provinces sahariennes.

Les températures maximales devraient atteindre, jeudi, entre 40 et 46 °C dans ces régions, tandis qu’elles varieront entre 35 et 40 °C dans la vallée de la Moulouya, l’Oriental et les Chiadma.

Parallèlement à cette hausse des températures, certaines régions connaîtront une situation d’instabilité atmosphérique, notamment sur les Haut et Moyen Atlas, l’intérieur du Souss, l’Oriental, le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes.

Des nuages cumuliformes devraient ainsi se former et provoquer des averses ainsi que des orages localisés, parfois assez forts, notamment durant l’après-midi.