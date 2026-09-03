Depuis Oulmès, Nizar Baraka expose la vision de l’Istiqlal

Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, a affirmé mercredi, lors d’une rencontre avec les habitants de la commune d’Oulmès, dans la province de Khémisset, que les prochaines échéances électorales sont d’une importance capitale.

Elles permettront en effet de désigner le gouvernement chargé de mettre en œuvre les grands chantiers nationaux. Lors de cette rencontre, le secrétaire général du parti de la Balance a insisté sur le principe d’un Maroc avançant à une seule vitesse, conformément aux Hautes Orientations royales. Cela implique, selon lui, que chaque région du Royaume bénéficie de sa part de développement, soulignant qu’il n’est pas acceptable que le monde rural reste en marge de la dynamique de progrès que connaît le pays.

Dans ce contexte, il a expliqué que la nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, élaborés avec la contribution des présidents des communes et des élus de différents horizons, marque une rupture avec la logique de gestion fragmentée des projets. Ces programmes adoptent désormais une approche intégrée, réunissant dans une même vision les secteurs de l’eau, des routes, de l’éducation, de la santé, de l’emploi et des activités économiques.

Nizar Baraka s’est également attardé sur la problématique de l’eau, qu’il considère comme l’une des principales priorités de cette province. Il a souligné que les choix opérés ces dernières années, notamment la réalisation d’infrastructures hydrauliques, la diversification des sources d’approvisionnement et l’accélération de la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, permettront de régler définitivement cette problématique dans les prochaines années. L’objectif est de garantir l’accès à l’eau potable à l’ensemble de la population, y compris dans les douars les plus reculés, tout en sécurisant les besoins en irrigation afin de permettre aux agriculteurs de disposer d’une meilleure visibilité et de produire indépendamment des aléas des précipitations.

Le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal a par ailleurs abordé la question de la préservation du pouvoir d’achat. Il a estimé que l’amélioration des revenus reste insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une maîtrise des prix et d’une meilleure organisation des circuits de distribution des produits alimentaires de base. Il a également appelé à poursuivre les efforts visant à sortir les familles de la précarité à travers la formation et l’insertion économique, tout en préservant la famille marocaine et en consolidant les fondements de l’identité nationale dans la diversité de ses composantes.

Enfin, Nizar Baraka a appelé à une large mobilisation afin d’augmenter le taux de participation aux prochaines échéances électorales, considérant celle-ci comme la voie permettant de former un gouvernement fort et cohérent, capable de mener à bien les grandes réformes. Il a également exprimé sa confiance dans les candidats du parti dans la province et dans la capacité de ses militantes et militants à relever ce défi électoral avec l’esprit d’engagement qui a toujours caractérisé le parti.

S.L.