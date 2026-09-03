Mohamed Sliten, le « roi du dribble », n’est plus

L’ancien international marocain Mohamed Sliten, surnommé le « roi du dribble », s’est éteint lundi 31 août à Marrakech.

Figure marquante du football marocain des années 1960, Sliten faisait partie des premiers joueurs nationaux à tenter l’aventure professionnelle en Europe, notamment en Belgique et en Suisse. Il s’était particulièrement illustré sous les couleurs des Young Boys, avec lesquels il a marqué l’histoire en devenant le premier joueur marocain et arabe à inscrire un triplé face à Manchester United, lors de la Ligue de l’Amitié.

Reconnu pour sa technique et son exceptionnelle qualité de dribble, il avait été surnommé le « roi du dribble » par la presse suisse, en référence à son style spectaculaire et à sa capacité à éliminer ses adversaires.

Au début des années 1970, Mohamed Sliten était rentré au Maroc pour rejoindre l’Ittihad Sidi Kacem. Il avait également porté le maillot de l’équipe nationale à plusieurs reprises et figuré parmi les joueurs distingués par le titre de meilleur footballeur marocain.

Avec sa disparition, le football national perd l’une de ses figures pionnières, qui avait contribué, dès les années 1960, à ouvrir la voie aux footballeurs marocains sur la scène européenne.