Fouzi Lekjaa à Fès : « L’essentiel, c’est le Maroc et les Marocains »

Le dirigeant du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fouzi Lekjaa, a affiché, mercredi à Fès, la volonté de son parti de simplifier son programme électoral afin de le rendre accessible à l’ensemble des Marocains. Lors d’une rencontre partisane, il a assuré que la priorité du PAM demeure le service du pays et l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens.

« Nous n’avons jamais prétendu détenir la vérité absolue. Mais je pense qu’à travers nos cadres, notre expérience et notre travail, nous avons pu identifier cinq problèmes dont souffrent les Marocains, le plus important étant celui du pouvoir d’achat », a déclaré Lekjaa.

Le responsable du PAM a insisté sur la volonté de son parti d’expliquer ses propositions de manière simple aux citoyens. « Nous sommes capables de l’expliquer point par point, et je ne me lasserai pas de détailler les sujets aux citoyens », a-t-il lancé.

Évoquant la question du coût de la vie, il a ajouté : « Si le coût de la vie est réellement abordable, qu’on nous explique alors où nous pouvons faire nos courses à ces prix-là ? Si c’est la réalité, alors il faut s’attaquer à ce problème ».

Les retraités et les veuves

Fouzi Lekjaa s’est également attardé sur les difficultés rencontrées par les retraités. Il a expliqué que la vision du PAM vise notamment à « rapprocher la pension de retraite du salaire minimum ».

Le responsable partisan a également soulevé la question des pensions versées aux veuves. « Une femme qui perd son mari continue de vivre dans les mêmes conditions et ses responsabilités ne changent pas. Alors pourquoi réduire la pension dont elle bénéficie ? », s’est-il interrogé.

Dans ce cadre, Lekjaa a assuré que son parti « dispose des mécanismes qui permettront aux veuves de bénéficier de la même pension ». Il a toutefois reconnu la nécessité de réformer les caisses de retraite.

« Nous savons que les caisses de retraite doivent être réformées dans leur situation actuelle. Mais nous savons précisément où se situe le déficit. Nous avons dit à plusieurs reprises qu’une réforme est nécessaire, à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts des travailleurs », a-t-il souligné.

Autre proposition défendue par le PAM : l’exonération du paiement des factures d’électricité inférieures à 100 dirhams. Fouzi Lekjaa a expliqué que cette mesure vise particulièrement les ménages modestes, notamment dans le monde rural.

« Les personnes dont la facture d’électricité est inférieure à 100 dirhams, nous devons les aider, notamment dans le monde rural. Elles recevront une aide mensuelle équivalente au montant de leur facture et pourront aller la régler comme si elle était gratuite », a-t-il expliqué.

En guise de conclusion, Fouzi Lekjaa a résumé l’approche défendue par son parti en ces termes : « Le PAM s’attaque aux problèmes sociaux avec courage, objectivité et bon sens. L’essentiel, c’est le Maroc et les Marocains ».

S.L.