Météo Maroc : vague de chaleur de mercredi à vendredi dans ces villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur et des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages sont attendues, de mercredi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C concerneront, de mercredi à vendredi, les provinces de Kénitra, Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Errachidia, Zagora, Marrakech, Rehamna, Sidi Slimane, Khémisset, Ouezzane, Larache, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Sidi Kacem, Meknès, Fquih Ben Salah, El Kelaâ des Sraghna et Béni Mellal, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42 °C, est prévu, durant la même période, dans les provinces de Settat, Sidi Bennour, Youssoufia, Taroudant, Khouribga, Khénifra, Chichaoua et Salé, a poursuivi la même source.

Par ailleurs, des averses orageuses avec grêle et rafale de vent sous orages (25 à 40mm) seront attendues, de mercredi à 14H à jeudi à 2H dans la province d’Aousserd.