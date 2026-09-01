Météo Maroc : Vague de chaleur de mardi à vendredi dans plusieurs villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur est attendue, de mardi à vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45 °C concerneront, de mardi à vendredi, les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata et Zagora, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42 °C, est prévu, de mercredi à vendredi, dans les provinces de Marrakech, Rehamna, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Taroudant, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, El Kelaâ des Sraghna, Khémisset, Fquih Ben Salah, Meknès, Khénifra, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Larache, Ouezzane, Chichaoua et Salé, a poursuivi la même source.