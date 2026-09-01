Maroc : envolée de 58,5 % du flux net des IDE à fin juillet 2026

Au terme des sept premiers mois de l’année 2026, le flux net des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint 29,47 milliards de dirhams, enregistrant une progression marquante de 58,5 % en glissement annuel, indique l’Office des changes dans son bulletin mensuel des échanges extérieurs.

Cette performance s’explique par la hausse de 6,3 % des recettes d’IDE, établies à 39,10 MMDH, combinée à une forte baisse de 47 % des dépenses, ramenées à 9,63 MMDH.

Concernant les investissements directs marocains à l’étranger (IDME), le flux net s’est établi à 6,86 MMDH. Les dépenses liées à ces opérations ont progressé de 53,7 % pour atteindre 17,02 MMDH, tandis que les recettes issues des cessions ont augmenté de 22,2 %, s’élevant à 10,16 MMDH.