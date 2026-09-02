Mohamed Chaouki : «La force du RNI repose sur son bilan et la mobilisation de ses militants» (VIDEO)

Mohamed Chaoui, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a affirmé que la force d’un parti politique se mesure à la fidélité de ses militants, à sa présence constante aux côtés des citoyens, ainsi qu’au bilan qu’il est en mesure de présenter et de défendre sur le terrain.

S’exprimant lors d’une rencontre de communication organisée par le parti à Qaria Ba Mohamed, dans la province de Taounate, Chaoui a souligné que les militantes et militants du RNI dans la région avaient contribué, depuis les élections de 2021, à un changement profond dans la manière de faire de la politique. Selon lui, la forte mobilisation enregistrée lors de cette rencontre constitue un message clair quant à la solidité de l’organisation et à la cohésion de ses bases.

« Un parti fort est celui qui retrouve ses militants à ses côtés à chaque étape, avec fidélité, engagement, détermination et volonté de lutter », a-t-il déclaré, rappelant que le RNI a conservé la présidence de 28 communes dans la province de Taounate, malgré, selon lui, des tentatives visant ses élus.

Le président du parti a également insisté sur le fait qu’« un parti fort n’est pas celui qui se souvient de la province de Taounate à l’approche des élections ». Il a rappelé que le RNI était resté présent dans la province à travers différentes rencontres de proximité, organisées notamment à Taounate, Qaria Ba Mohamed et Tissa, afin d’échanger avec les citoyens et de présenter le bilan du travail accompli.

Chaoui a par ailleurs critiqué ceux qui, selon lui, ne découvrent les besoins de la province en matière de développement et d’infrastructures qu’à l’approche des échéances électorales. Il a assuré que la réponse du RNI résidait dans son bilan sur le terrain et dans les projets réalisés ou actuellement en cours.

À ce titre, il a notamment cité la réhabilitation de 55 centres de santé et dispensaires sur un total de 71, le projet de dédoublement de la route nationale n°8, ainsi que les projets de barrages et d’infrastructures hydrauliques concernant la province. Il a réaffirmé l’engagement du parti à poursuivre la défense des projets programmés et à œuvrer à leur concrétisation.

Chaoui a enfin estimé que la force du RNI à Taounate reposait sur un bilan concret et sur un réseau d’élus et de militants constamment présents aux côtés de la population, et non sur des mobilisations ponctuelles dictées par des considérations électorales.