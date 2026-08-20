Un mariage tourne mal à Agadir : plus de 20 cas d’intoxication alimentaire

Plus de vingt personnes ont été victimes d’une intoxication alimentaire, mercredi, après avoir consommé un repas servi lors d’un mariage organisé dans un douar relevant de la commune de Drarga, à Agadir.

Selon les informations obtenues par Le Site info, plusieurs invités, dont des enfants, souffraient de douleurs abdominales, de vomissements et de fièvre. Ils ont été transportés à l’hôpital afin de recevoir les premiers soins et ont été placés sous surveillance médicale afin de suivre l’évolution de leur état de santé.

Après avoir reçu les soins nécessaires, tous les patients ont été autorisés à quitter l’hôpital.

H.M.