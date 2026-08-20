Plus de 930 personnes graciées par le Roi Mohammed VI

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le Roi Mohammed VI, a bien voulu accorder Sa grâce à 935 personnes, dont 807 en détention et 128 en liberté, condamnées par différents tribunaux du Royaume, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué.

En voici le texte:

« A l’occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple, de cette année 1448 H-2026 G, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder Sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 935 et se présentent comme suit:

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 807 détenus se répartissant comme suit:

-Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 08 détenus.

-Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 796 détenus.

-Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 03 détenus.

* Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 128 personnes se répartissant comme suit:

-Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 34 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 12 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende au profit de 73 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 09 personnes.

S.L