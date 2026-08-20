Saison des fêtes : les prix du poulet repartent à la hausse

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Les prix du poulet ont enregistré une hausse mercredi et oscillent désormais entre 18 et 20 dirhams le kilo.

Khalid Rabti, responsable de la communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, a indiqué que le prix du poulet à la ferme s’établissait à 14 dirhams le kilo à Casablanca, contre 16 dirhams à Tanger et 15,50 dirhams à Kénitra.

Dans une déclaration à Le Site info, Rabti a expliqué cette hausse principalement par la reprise de la demande durant la saison estivale, synonyme de fêtes et de mariages. Cette dynamique a permis d’écouler les stocks qui s’étaient accumulés dans les élevages.

Selon le responsable, l’augmentation de la demande a également contribué au retour du cycle de production à son rythme habituel et au rétablissement de l’équilibre entre l’offre et la demande.

H.M.