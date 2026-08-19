Météo Maroc: les prévisions pour ce mercredi 19 août

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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 19 août 2026:

– Temps assez chaud à chaud sur le nord de l’Oriental, le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

– Averses orageuses avec risque de grêle localement fortes sur le Moyen et le Haut Atlas, le Rif et le nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 28/32°C sur la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays, de 15/19°C sur l’Atlas et près des côtes et de 20/25°C ailleurs.

– Température en baisse sur la moitié nord du Royaume et en hausse sur les provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia, peu agitée entre Mehdia et Cap Juby devenant peu agitée à agitée au Sud.

S.L