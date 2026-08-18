Météo Maroc: temps chaud et orages ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 18 août 2026:

– Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, les plaines de Tadla et Rhamna, le Saiss, le Sud-Est, l’Est et le sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec bruines ou formations brumeuses sur le Méditerranée, les plaines atlantiques nord, le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Ondées et orages sur l’Oriental et le Haut et le Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur l’Oriental, le Sud-Est et l’extrême Sud du pays, de 12/15°C sur l’Atlas et de 16/23°C ailleurs.

– Température en légère baisse sur l’Atlas et le Sud-Est, et en hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Mehdia, peu agitée entre Mehdia et Aglou et peu agitée à agitée au Sud.

S.L