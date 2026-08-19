Maroc: les produits dont les prix ont baissé en juillet

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L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en juillet dernier, une baisse de 0,6% comparativement au même mois de l’année 2025, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution est la conséquence de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 3,7% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 1,9%, explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC de juillet 2026.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,2% pour la “Communication” à une hausse de 4,1% pour le “Transport”.

Comparé au mois de juin dernier, l’IPC a connu, en juillet 2026, une baisse de 1%. Cette variation est le résultat de la baisse de 1,9% de l’indice des produits alimentaires et de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires.

Les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2026 concernent principalement les prix des “Légumes” avec 7,6%, des “Poissons et fruits de mer” avec 3,9%, des “Fruits” avec 3,7%, des “Viandes” avec 1,2% et du “Lait, fromage et œufs” avec 0,3%.

En revanche, les prix ont augmenté de 0,3% pour les “Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes” et de 0,2% pour le “Café, thé et cacao”.

Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des “Carburants” avec 4,9%.

Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Marrakech avec 1,7%, à Safi avec 1,4%, à Guelmim avec 1,3%, à Tanger avec 1,1%, à Casablanca, Rabat et Meknès avec 1%, à Agadir, Settat et Beni-Mellal avec 0,9%, à Fès et Oujda avec 0,8%, à Tétouan avec 0,7%, à Al-hoceima avec 0,6%, à Dakhla avec 0,5% et à Errachidia avec 0,3%.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de juillet 2026 une baisse de 0,1% par rapport au mois de juin 2026 et de 0,1% par rapport au mois de juillet 2025.

S.L