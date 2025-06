Autoroutes du Maroc : Moteur discret de la smart infrastructure

La Société nationale des autoroutes du Maroc dépasse son rôle traditionnel d’opérateur d’infrastructure pour mener une transformation technologique de grande envergure. Portée par la digitalisation, l’ingénierie complexe et l’essor de services connectés, elle s’impose comme un pilier discret mais déterminant de l’industrie de pointe nationale.

Le Maroc ambitionne d’intégrer les maillons technologiques les plus avancés des chaînes de valeur industrielles mondiales, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) incarne déjà cette transformation en profondeur. L’opérateur national ne se limite pas à construire et entretenir un réseau autoroutier, mais s’impose comme un acteur de l’infrastructure intelligente.

À travers la digitalisation, l’optimisation énergétique, la maintenance prédictive, l’ingénierie de haute complexité et l’écoresponsabilité, ADM s’inscrit pleinement dans les logiques de l’industrie de pointe.

Une transformation numérique pilotée depuis le terrain

ADM a enclenché une stratégie de modernisation technologique qui redéfinit sa manière d’exploiter, surveiller et maintenir les 1.800 kilomètres de réseau autoroutier qu’elle gère. Au cœur de cette mutation, une plateforme de supervision centralisée permet de piloter en temps réel le trafic, la sécurité et les incidents.

L’usage de systèmes de télémétrie et d’outils numériques intégrés ouvre la voie à une gestion fine des infrastructures, à la manière d’un système nerveux digitalisé. C’est aussi sur le terrain que cette révolution se concrétise.

La maintenance, traditionnellement réactive, devient prédictive. Grâce à des solutions d’analyse de données et une segmentation intelligente du réseau, ADM optimise l’allocation des ressources humaines et matérielles. L’entreprise consacre chaque année un budget conséquent à l’entretien de son réseau, désormais appuyé par des outils de gestion modernisés.

Télépéage et services connectés, la technologie au cœur de l’expérience usager

Le télépéage Jawaz incarne, à lui seul, la bascule vers un service public automatisé et fluide. Avec plus de 2 millions de pass vendus, il représente désormais l’essentiel du trafic sur les axes les plus fréquentés du pays. Son fonctionnement, entièrement dématérialisé, repose sur une chaîne technologique robuste, à travers la recharge multi-canal (banques, applications, site web), la détection sans contact et l’intégration avec les outils d’analyse de trafic. Jawaz dépasse le statut de moyen de paiement pour devenir un levier de productivité pour le réseau. Les files d’attente sont réduites et la fluidité est renforcée. Avec le lancement de l’application mobile Jawaz, ADM renforce également l’accessibilité digitale du service.

Ingénierie de pointe et ouvrages hybrides, la nouvelle génération d’infrastructures

La transformation d’ADM ne se limite pas à la digitalisation. Elle s’illustre aussi dans la conception de projets complexes à haute valeur technique. Le nouvel échangeur de Sidi Maârouf, à Casablanca, s’impose comme un marqueur d’ingénierie avancée.

Cet ouvrage à trois niveaux, de type hybride, associe des configurations en trèfle et turbine, une première au Maroc. Construit dans une zone urbaine dense, il fluidifie les échanges entre les grandes infrastructures routières et les lignes de tramway. D’autres projets structurants viennent confirmer cette capacité.

À Aïn Harrouda, ADM pilote un élargissement à 2 x 5 voies, avec dix ouvrages d’art à reconfigurer, tandis qu’à Berrechid–Casablanca, l’élargissement à 2 x 3 voies est couplé à une modernisation numérique de la signalisation et du pilotage.

Une stratégie industrielle qui intègre les enjeux environnementaux

ADM intègre aussi la durabilité environnementale au cœur de son approche industrielle. À travers son programme vert, l’entreprise développe des solutions innovantes pour préserver les ressources et réduire l’empreinte carbone.

Parmi elles, le projet Al Ard, qui protège les talus autoroutiers contre l’érosion tout en créant des revenus agricoles aux abords du réseau, ou encore le recours à des techniques de compactage à sec, permettant d’économiser plusieurs milliards de litres d’eau lors de la construction des autoroutes Marrakech-Agadir ou Sekhour-Marrakech.

À travers son programme Azur, ADM fait de l’économie circulaire un axe stratégique. Les chaussées usées sont partiellement recyclées grâce à des techniques économes en granulats et bitume.

Par ailleurs, des stations solaires ont été installées dans plusieurs gares de péage, et des bornes de recharge pour véhicules électriques sont déployées dans les aires de service, soutenant la transition énergétique du parc automobile national. Ces initiatives font d’ADM un contributeur direct à la transition verte du Maroc, tout en s’inscrivant dans la logique d’infrastructures intelligentes et connectées.

Mobilité intelligente

Depuis 2017, ADM mène une transformation d’envergure pour automatiser la gestion du trafic sur le réseau autoroutier. Ce chantier technologique a permis la mise en place d’un dispositif de supervision avancé, articulé autour de plus de 2.000 dispositifs de vidéosurveillance, dont des caméras thermiques et intelligentes dédiées aux points névralgiques.

Piloté à distance depuis des salles de contrôle centrales et régionales, ce système s’appuie également sur des panneaux à messages variables, des stations de comptage en temps réel et un réseau radio dédié à la communication inter-sites.

L’ensemble permet de surveiller en continu la circulation, de détecter les anomalies, d’alerter en cas d’incident et de coordonner efficacement les interventions. En dotant ainsi le pays d’un outil de gestion dynamique du trafic conforme aux meilleurs standards internationaux, ADM renforce la fluidité du réseau, améliore la sécurité des usagers et anticipe les usages futurs de la mobilité intelligente.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO