Météo Maroc: temps chaud ce dimanche 2 août 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 2 août 2026.

– Temps chaud sur la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, l’intérieur du Gharb, Chiadma, le Souss, le Sud-est et le Nord des provinces sahariennes.

– Ondées et orages sur les reliefs de l’Atlas, le Sud de l’Oriental et le Sud-est.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur l’intérieur du Souss et près des côtes.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur les plaines et les côtes centre, le Sud-est, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 30/35°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est, le Nord des provinces sud et l’intérieur du Gharb, de 16/20°C sur l’Atlas et près des côtes, et de 20/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en baisse sur les plaines atlantiques nord et centre, le Sud-est et le Sud de l’Oriental et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Safi, peu agitée à agitée ailleurs.