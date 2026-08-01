Grave accident à Boujniba : un mort et six blessés, dont trois grièvement

D’après les premières informations disponibles, un homme a perdu la vie dans l’accident. Trois personnes ont été grièvement blessées et trois autres souffrent de blessures légères. Parmi les personnes impliquées figureraient également deux ressortissants espagnols.

Alertés, les éléments de la Gendarmerie royale, les autorités locales et les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de l’accident.