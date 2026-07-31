Maroc

Sebta: plus de 37.500 migrants sont repartis

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 juillet 2026 - 13:44
@AFP
Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé vendredi que plus de 37.500 migrants avaient quitté Sebta, où 60.000 personnes sont arrivées ces derniers jours.

« Départs de Sebta dans la matinée du 31 juillet, jusqu’à 15h30: plus de 37.500. Les départs depuis Sebta se font à un rythme de 150 personnes par minute », a écrit le ministère de l’Intérieur dans un message transmis à l’AFP.

AFP

 

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