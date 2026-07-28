Santé mentale: la LSSPM tient son Assemblée générale extraordinaire à Mohammedia

La Ligue des Spécialistes de la Santé Psychique et Mentale – Maroc (LSSPM) a tenu son Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 25 juillet 2026 à Dar Chabab Al Arabi, à Mohammedia, en présence de ses adhérentes et adhérents, conformément aux convocations officielles. Les travaux ont été ouverts sous la présidence du Pr Hicham Laafou, dans un climat de responsabilité, de concertation et de respect des valeurs scientifiques et éthiques qui fondent l’action de la Ligue.

Au cours de cette assemblée, les membres ont examiné plusieurs points essentiels inscrits à l’ordre du jour, notamment la présentation du rapport moral, du rapport financier, la révision des statuts de la Ligue ainsi que l’élection du nouveau bureau exécutif.

Le président a rappelé les orientations fondamentales de la Ligue, centrées sur la promotion de la santé psychique et mentale, l’excellence scientifique, l’éthique professionnelle, la formation continue et le renforcement de la coopération entre les spécialistes du domaine.

À l’issue des échanges, le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés par les membres, sans réserve ni opposition. L’Assemblée a également adopté les modifications proposées aux statuts de la Ligue, portant notamment sur l’organisation et le fonctionnement du bureau exécutif, consolidant ainsi son cadre juridique et institutionnel.

L’un des temps forts de cette Assemblée a été l’élection du nouveau bureau exécutif, composé de spécialistes issus de différentes disciplines de la santé psychique et mentale. La composition arrêtée par l’Assemblée est la suivante :

Président : Pr Hicham Laafou

1re vice-présidente : Dr Kawtar Halty

2e vice-présidente : Dr Sofia Channane

3e vice-présidente : Dr Zineb Haimeur

Secrétaire général : M. Karim Chamekh

Vice-secrétaire générale : Mme Rachida Benstitou

Trésorier : M. Mehdi Felji

Vice-trésorière : Mme Assmae Sakout

Conseillers et conseillères experts : Dr Mohammed Kahkahy, Dr Brahim Mseffer, Mme Rajaa Mraouni, Dr Imane El Moutaraji et Mme Mouna Diouri Ayad.

En clôture, les participants ont salué la qualité des débats ainsi que l’esprit constructif ayant marqué cette Assemblée Générale Extraordinaire. Les résolutions adoptées traduisent la volonté commune de renforcer la gouvernance de la Ligue et de poursuivre son engagement au service de la santé psychique et mentale au Maroc, dans une démarche fondée sur la rigueur scientifique, l’éthique et la collaboration interdisciplinaire.