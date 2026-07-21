Italie : le décès d’un Marocain lors d’une intervention policière provoque des manifestations à Bologne

La mort d’un ressortissant marocain de 42 ans lors d’une intervention des forces de l’ordre à Bologne a provoqué une vive émotion en Italie. Le drame a déclenché d’importantes manifestations dans la ville, où des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer que toute la lumière soit faite sur les circonstances du décès.

Les rassemblements ont donné lieu à des tensions et à des affrontements avec la police. Les manifestants ont appelé à l’ouverture d’une enquête indépendante et transparente afin d’établir les responsabilités et de garantir que justice soit rendue à la victime.

Face à l’ampleur de l’affaire, les autorités italiennes ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès et d’identifier les éventuelles responsabilités pénales.

De son côté, la famille du défunt, accompagnée de son équipe de défense, a appelé au calme, exhortant les manifestants à éviter tout débordement afin de ne pas entraver le bon déroulement de l’enquête.

Sur le plan diplomatique, l’ambassade du Maroc en Italie a indiqué suivre de près l’évolution du dossier en coordination avec les autorités italiennes. La représentation diplomatique affirme également fournir l’assistance consulaire et juridique nécessaire à la famille de la victime, tout en veillant au respect de ses droits et à la transparence des investigations.

D.Y