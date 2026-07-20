Météo Maroc: les prévisions pour ce mardi 21 juillet

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 21 juillet 2026 :

– Temps chaud à localement très chaud sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques avec formations brumeuses par endroits.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions de l’Atlas et du Rif.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes Centre, le Sud-Est et les provinces Sud, avec des chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 26/32°C sur le nord de l’Oriental, la vallée de Moulouya, les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et de Chiadma, le Sud-Est et le sud des provinces Sud, de 15/21°C sur l’Atlas, les plaines atlantiques nord et centre et l’ouest des provinces sahariennes et de 21/26°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère baisse sur l’intérieur du Souss et les provinces Sud et en hausse sur les plaines nord, le Saiss et la Méditerranée, et peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au nord du Casablanca, peu agitée à agitée entre Casablanca et Cap Hadid, et agitée ailleurs.

S.L.