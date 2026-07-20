La grève des avocats se poursuit au Maroc

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L’Association des barreaux du Maroc a décidé de poursuivre, jusqu’à nouvel ordre, l’arrêt total de l’ensemble des services professionnels.

Cette escalade intervient à l’issue de la réunion ordinaire du bureau de l’Association, tenue ce lundi à son siège à Rabat. Consacrée à l’examen des dernières évolutions de la profession et du projet de loi régissant le métier d’avocat, la rencontre a permis de faire le point sur l’état actuel du texte.

Le bureau a souligné que la saisine de la Cour constitutionnelle au sujet du projet de loi sur la profession d’avocat constitue une étape constitutionnelle s’inscrivant dans le cadre du processus institutionnel de l’État, tout en réaffirmant ses positions précédemment annoncées.

Dans un communiqué consulté par Le Site info, l’Association estime que la crise provoquée par ce projet est liée à une méthode n’ayant pas respecté les principes de la démocratie participative. Elle évoque également une crise de confiance, nourrie par le non-respect des engagements et des accords conclus, ainsi qu’une atteinte directe à la profession, à ses institutions et à sa mission, à travers l’imposition de dispositions portant atteinte à son indépendance, à son immunité et à son autorégulation.

Les avocats du Maroc ont également décidé de poursuivre toutes les formes de mobilisation institutionnelle et juridique, aux niveaux national et international, afin de défendre les principes universels de la profession d’avocat, considérée comme l’un des piliers fondamentaux de l’État de droit.

L’Association a salué le sens professionnel des avocates et des avocats et les a appelés à continuer de respecter, de manière responsable, les décisions de leurs instances professionnelles. Elle les a également exhortés à faire preuve du plus haut degré de discipline, de vigilance et de solidarité, tout en maintenant une mobilisation générale et en restant prêts à mener toutes les formes légitimes d’action.

H.M.