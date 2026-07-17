Maroc Telecom lance la 22ᵉ édition de son Festival des Plages

Du 20 juillet au 21 août 2026, Maroc Telecom donne le coup d’envoi de la 22ᵉ édition du Festival des Plages, qui animera les villes de M’diq, Tanger, Al Hoceima et Saïdia à travers pas moins de 60 concerts gratuits organisés sur des scènes répondant aux standards internationaux.

Fidèle à sa vocation de rendre la culture accessible au plus grand nombre, cette nouvelle édition proposera une programmation riche et éclectique réunissant les plus grands noms de la scène nationale et arabe. Hip-hop, rap, Aïta, Chaâbi, chanson marocaine contemporaine, Raï, Reggada, pop arabe, variété levantine ainsi que des groupes folkloriques et locaux rythmeront cette grande fête musicale.

Le Festival constitue également une véritable plateforme d’expression pour les jeunes talents marocains, auxquels il offre l’opportunité de partager la scène avec des artistes confirmés et de se produire devant un large public.

Entièrement gratuit et ouvert à tous, cet événement s’inscrit dans l’engagement constant de Maroc Telecom en faveur de la démocratisation de l’accès à la culture. Chaque édition favorise les échanges entre les générations, rapproche les artistes de leur public et crée des moments de convivialité et de partage qui renforcent le lien social.

Au-delà de sa dimension artistique, le Festival contribue au dynamisme économique et touristique des villes hôtes en soutenant l’activité des commerces, des établissements touristiques et de l’ensemble de l’écosystème local, tout en participant au rayonnement culturel des régions.

Depuis sa création en 2002, le Festival des Plages de Maroc Telecom s’est imposé comme l’un des plus grands rendez-vous musicaux gratuits du Royaume. Au fil des éditions, il est devenu un véritable espace de rencontre, de partage et de cohésion sociale, réunissant chaque été des millions de festivaliers dans une ambiance festive et conviviale.

À travers cette 22ᵉ édition, Maroc Telecom réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la culture, du soutien à la création artistique et du rayonnement des régions, en offrant au public une expérience musicale gratuite, inclusive et accessible à tous.