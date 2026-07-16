Cinéma : le CCM attribue des subventions à de nouveaux projets

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a dévoilé les résultats de la deuxième session de la Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques au titre de l’année 2026.

Dans la catégorie des longs métrages de fiction, la Commission a accordé des avances sur recettes avant production à plusieurs projets, souligne un communiqué du CCM, faisant savoir qu’une subvention de 3,5 millions de dirhams (MDH) a été attribuée au film « Hors zone » réalisé par Tarik Rasmi et co-écrit par El Houssain Chani et Tarik Rasmi,.

Le même montant a été alloué au long métrage « Potes » écrit et réalisé par Hamza Atifi, alors qu’une enveloppe de 3,7 MDH a été accordée au projet « Le Maître », écrit et réalisé par Azlarabe Alaoui, et un budget de 2,8 MDH a été attribué au projet « Fin Ghadi Bia », du réalisateur Khalid Brahimi et du scénariste Abdelilah Hamdouchi.

La Commission a également décidé d’octroyer 2,8 MDH au film « Nour », scénario de Mohamed Adam Belarbi et réalisation de Samia Akkarriou, ainsi qu’un montant similaire au projet « Taâm Al Sarab », écrit par Nayma Lamghayfri et réalisé par Sidi Mohamed Fadel El Joumani.

Concernant les courts métrages de fiction, une aide de 150.000 DH a été allouée à chacun des projets « Enemy Ground », du scénariste Hassan Benjelloun et réalisateur Dalal Tantaoui El Iraqi, « Dolomat Talalt » écrit par Rachid Aït Louafi et réalisé par Jihad Fannan, « The Glitch » écrit et réalisé par Abdellah El Mokaddem et « The lucky Kid », écrit et réalisé par Oussama Oussous.

Pour les avances sur recettes après production, la Commission a accordé une subvention de 70.000 DH au projet de court métrage « L7or9a » écrit par Obeid Allah Hilal et réalisé par Fatima Aglaz.

Dans le cadre du soutien à l’écriture de scénarios, une aide de 50.000 DH a été attribuée au long métrage « Children of wool » écrit par Fatima Ali Boubekdi, au long métrage « Le Paradis est sous les pieds des mères » de Aya Moudden, au long métrage « The Room » d’après le scénario de Marouane Saheb, au long métrage « Ibiâat », écrit par El Mahjoub Eddoua, ainsi qu’au documentaire « Karama », écrit par Fatym Layachi.

En ce qui concerne le soutien à la réécriture de scénarios, la Commission a décidé d’accorder 50.000 DH au projet de long métrage « Je m’appelle Zineb », écrit et réalisé par Hassan Benjelloun, ainsi qu’au film « Ammu Twarigh Mlih , écrit et réalisé par Mohamed Bouzaggou.

Pour ce qui est des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui-hassani, des avances sur recettes avant production ont été réparties comme suit : 800.000 DH au projet « Sahaba », écrit par Ayach Farhana et réalisé par Ali Oualdah, 900.000 DH au projet « Le hennissement de la vallée », écrit par Ali Lkabch et réalisé par Oussama Oussidhom, 800.000 DH au projet « Spirit of life » écrit par Abachikh Baali et réalisé par Lahcen Boujdour et 900.000 DH au projet « Byad Triq », écrit par Ayoub Largo et réalisé par Saïd Belli.

Au titre des avances sur recettes après production, une aide de 700.000 DH a été accordée au documentaire « Mille poèmes », écrit par Youssef Hassik et réalisé par Faras Ali.

Dans le cadre du soutien à la réécriture de scénarios documentaires, une subvention de 50.000 DH a été attribuée au projet « Nawazil », écrit par El Khalil El Oiaar et réalisé par Mbarek Largo, ainsi qu’au projet « Timirert », écrit par Slima Amraz et réalisé par Cheikh Aaddah, conclut la même source.